عاجل| ترامب يوجه رسالة مهمة لـ السودان

الخميس 2 يناير 2020 كتب محمد أمين قال الرئيس الأمريكي دونالد ترمب، أن الولايات المتحدة الأمريكية، شريك ثابت للسودان في سعيه لضمان مستقبل مزدهر وآمن وديمقراطي. وبعث ترمب اليوم (الخميس) ببرقية تهنئة لرئيس الوزراء، عبد الله حمدوك، والشعب السوداني، بمناسبة الذكرى 64 لاستقلال السودان. واعرب الرئيس الامريكي عن تمنياته للحكومة الانتقالية والشعب السوداني عيد استقلال آمن وسنة مزدهرة. وقال ترمب نيابة عن الشعب الأمريكي وفي هذه اللحظة التاريخية غير المسبوقة التى يستعيد فيها الشعب السوداني حريته من جديد، وهذه فرصة نادرة لضمان تحقيق السلام والعدل والحرية لكل السودانيين وحماية حقوق الإنسان، ووضع الأساس للانتخابات المستقبلية والدستور الجديد.





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