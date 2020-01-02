الهلال يرمي بالتقيل.. مصريان وبرازيلي يقتربان من الكشوفات

الخليج 365 : فتح الهلال خطا مع اثنين من اللاعبين المصريين بغرض التعاقد معهما في الانتقالات الشتوية التي تنطلق اليوم بجانب التفاوض مع لاعب برازيلي يتوقع حسم صفقة انتقال اللاعبين الاجانب خلال الساعات المقبلة.

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