التفاصيل الكاملة..أكبر واغرب قضية (رشوة) يتعرض لها حكم في الدوري السوداني

الخليج 365 :

حكاية أغرب للخيال بطلها احد العاملين في مكتب البروف شداد رئيس اتحاد كرة القدم السوداني والتي أشارت لها (سودانا فوق) هذا اليوم ووعدت بسرد تفاصيلها كاملا. قام هذا الموظف بتنفيذ اكبر عملية (رشوة) واضحه البيانات في الدوري السوداني مرحلة تأهيلي الممتاز ( المرحلة الثالثة)

الشخص المعنى والمدون في كشوفات موظفي اتحاد الكرة وفي مكتب البروف شداد لعب وسطيا لاحد أندية التأهيلي وتواصل مع حكم مباراة ارتدي دنقلا والعصمة الكاملين التي لعبت يوم ٢٦ ديسمبر في المعيلق. غادر هذا الشخص الي هناك وتناول وجبة الغداء مع رئيس اتحاد كرة القدم (المعيلق) هناك ثم أدى المهمه وغادر عائد الي الخرطوم. بعدها طلب منه ذات النادي الذي وظفه للرشوة ان يخبر الحكم بابعاد عقوبه لاعب معين من تقريره فعل ذلك وتواصل مع الحكم وأخبره ان هناك زياده في قيمة الأموال.. عاد الحكم الذي أدار المباراه الي

الخرطوم وأخبر اتحاده وهو اتحاد الخرطوم المحلي وطلب الجلوس مع دكتور شداد وضعه في التفاصيل. حول شداد الأمر إلى لجنة المسابقات. وحققت اللجنة في الأمر وحول الشخص الي لجنة الانضباط. نادي المشعل الحصاحيصا واتحاد الكرة هناك بقيادة مبارك حسن وأكرم الأخيدر زار اتحاد الكرة العام أخبرا شداد رئيس اتحاد كرة القدم السوداني ان ناديهم المشعل متضرر مما حدث لان متواجد ضمن فرق هذه المجموعه وأنه يريد الإنصاف لكي يعود الحق الي اهله ويصعد مشعل الحصاحيصا الي مرحلة أخرى من تأهيلي الممتاز