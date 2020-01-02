المطربة إنصاف فتحي تتخلص من ورطة اسم المخلوع (عمر)

الخليج 365 : تخلصت الفنانة إنصاف فتحي من ورطة اسم المخلوع (عمر) بحذفه أثناء ترديدها أغنية (دابي السار الرسى)، والتي يرد الاسم في سياق كلماتها الحماسية، بعبارة (عمر حلال للشبك)، حيث استبدلته بعبارة (دا الزول حلال للشبك). وقابل المتلقي بحسب صحيفة الدار، تصرفها باستحسان وسجل البعض ملاحظاته، وأبرزها تجنبها نطق اسم (عمر حيث ربطه البعض بالحراك الثوري الذي أدى إلى سقوط الرئيس المخلوع (البشير) وعلق أحدهم: (إنصاف عسولة ما عاوزة تقول عمر حلال للشبك.. ثورة حتى النصر).

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