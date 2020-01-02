غياب هدى عربي عن حفلات رأس السنة يثير التساؤلات..!

شهاب محمد - الخرطوم - الخليج 365 :

أثار غياب الفنانة هدى عربي عن حفلات رأس السنة لهذا العام تساؤلات عديدة، بينما أكدت مصادر مقربة من الفنانة أنها رفضت إحياء أي حفل جماهيري هذا العام واكتفت بحفل صغير خاص دعت إليه الأصدقاء والمقربين منها.

وبحسب صحيفة السوداني، فإن هدى عرضت عليها أكثر من 10 حفلات لكنها رفضت دون أن تبدي أي سبب أو مبرر مقنع لذلك الرفض.!