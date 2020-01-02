- 1/2
- 2/2
شهاب محمد - الخرطوم - الخليج 365 :
أثار غياب الفنانة هدى عربي عن حفلات رأس السنة لهذا العام تساؤلات عديدة، بينما أكدت مصادر مقربة من الفنانة أنها رفضت إحياء أي حفل جماهيري هذا العام واكتفت بحفل صغير خاص دعت إليه الأصدقاء والمقربين منها.
وبحسب صحيفة السوداني، فإن هدى عرضت عليها أكثر من 10 حفلات لكنها رفضت دون أن تبدي أي سبب أو مبرر مقنع لذلك الرفض.!
كانت هذه تفاصيل خبر غياب هدى عربي عن حفلات رأس السنة يثير التساؤلات..! لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على السودان اليوم وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.