المطرب صلاح ولي.. سعيد بخوض مجال الدراما

شهاب محمد - الخرطوم - الخليج 365 : الفنان الشاب صلاح ولي أبدى مدى سعادته الكبيرة لخوضه مجال التمثيل لأول مرة في مسرحية “في اي بي” والتي جرى عرضها أمس الأول بالمسرح القومي ضمن فعاليات مسرح السودان الذي يأتي برعاية دولة الأمارات العربية المتحدة،ويشارك خلاله بحسب صحيفة الدار عدد من الممثلين من كافة أنحاء الوطن العربي، وقال ولي إنه شارك في العرض المسرحي برفقة عمالقة من نجوم الدراما السودانية. المادة السابقة رعب وسط تجار العملة لهذا السبب المقالة القادمة غياب هدى عربي عن حفلات رأس السنة يثير التساؤلات..!

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