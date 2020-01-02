رعب وسط تجار العملة لهذا السبب

شهاب محمد - الخرطوم - الخليج 365 :

شهدت حركة تداول العملات الأجنبية مقابل الجنيه السودانى بالسوق السوداء، غياباً لافتاً في أعداد المضاربين، وسط تبادل كثيف للمعلومات بين التجار، وشلل فى حركة السوق. وأظهرت جولة لـ (الانتباهة أون لاين) بالسوق العربي الخرطوم تراجعاً ملحوظاً فى أعداد المتعاملين، وشلل حركة البيع والشراء مع غياب الحركة الطبيعية اليومية، بسبب عطلة عيد الاستقلال ورأس السنة.

وأفصح متعامل فضل حجب إسمه عن استمرار حالة التوتر التي أصابت المتعاملين داخل مواقع البيع، منذ قيام السلطات الأمنية بحملاتها الأخيرة، لا سيما بعد المحاكمات التي تمت لبعض من ألقي عليهم القبض، فضلاً عن حديث رائج بالسوق بمصادرة سوف تتم للأموال فى حالة ضبط التاجر. وأردف: (لذلك، على الرغم من أن هذا اليوم يشهد عطلة رسمية، إلا أننا نظل نتخوف دائماً، من حملات متوقعة، ونقضي معظم أوقاتنا بحذر، ويتبادل فيها بعضنا المعلومات هاتفياً مع زملائنا بأسواق الكلاكلة وليبيا، لبث الطمأنينة في نفوسنا من خلال التأكد من عدم مداهمتهم من قبل الشرطة). وزاد: (هنالك حالات غياب لمعظم السماسرة والتجار خلال هذه الأيام، وازدياد تلك الحالات بسبب العطلة). وقدر التاجر عدد المتعاملين ظهر الاربعاء بحوالي (٤٠) شخصاً ينتشرون حول برج البركة وفندق أراك وعمارة حراء، والجزء القريب في شارع البلدية من السوق العربي.