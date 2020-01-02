بالفيديو والصور..برج خليفة في دبي وبرج أدنوك في أبوظبي يتزينان بعلم السودان إحتفالاً بعيد إستقلالها

شهاب محمد - الخرطوم - الخليج 365 : تزين برج خليفة في دبي بعلم السودان إحتفالاً بعيد إستقلال السودان كما تزين مبنى أدنوك في مدينة أبوظبي بالإمارات، الأربعاء، بألوان العلم السوداني احتفاء بالذكرى 64 لاستقلال السودان.

وبرج خليفة ناطحة سحاب تقع في إمارة دبي بالإمارات العربية المتحدة، ويعد برج خليفة أعلى بناء شيّده الإنسان وأطول برج في العالم بارتفاع 828 متراً.

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