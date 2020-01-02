البنك(المركزي): احتياطي النقد الأجنبي يكفي الاستيراد لـ(3) أشهر فقط

شهاب محمد - الخرطوم - الخليج 365 :

كشف بنك السودان المركزي عن أن الاحتياطي من النقد الاجنبي الموجود يكفي لتغطية حاجة البلاد للاستيراد لمدة شهرين إلى ثلاثة أشهر.

وأقر محافظ بنك السودان المركزي المكلف بدر الدين عبد الرحيم بإعاقة الاستثناءات لتطبيق سياسات البنك المركزي خلال الفترة الماضية في وقت كشف عن خلو سياسات البنك للعام الحالي من اي استثناءات لأي جهة.

وأعلن عبد الرحيم خلال حديثه في مؤتمر صحفى حول استعراض سياسات ٢٠٢٠م عن حظر تقديم التمويل لشركات النقد الاجنبي وتمويل شراء العملة والاوراق المالية وتجارة الرصيد وتمويل شراء الذهب وتمويل السيارات، واستثنى الحظر تمويل السيارات (25) راكبا فما فوق والمواتر (الركشات).

وقال عبد الرحيم إن الاستدانة من الجهاز المصرفي في موازنة 2020م ستكون في الحدود الدنيا، وأكد التزام المصارف بنسبة العجز في حدود 15% ،ونفى وجود أي اتجاه لتغيير العملة الوطنية، مؤكدا مساعي البنك للوصول للحدود المثلى عالميا في طباعة الفئات الكبيرة للعملة.

وكشف عن هيكلة للبنك خلال الفترة القادمة بإشراف فريق من صندوق النقد الدولي تتضمن دراسة الوضع الحالي للبنك والتحديات والمتطلبات.

وأعلن عن الشروع في اجراء تعيينات جديدة لمداخل الخدمة تقوم على معايير الكفاءة والشفافية لاول مرة منذ سنوات عبر لجنة الاختيار العامة.

وتوقع عبد الرحيم أن يصل البنك في الفترة القادمة دعم من أصدقاء السودان خاصة في الجوانب الفنية، لافتا إلى أن موقف السيولة النقدية بالبنك مطمئن خاصة بعد إعادة الثقة بين المصارف والعملاء، مقرا بأن البنك يعاني من مشكلة السعة التخزينية للعملات.

من جانبه قال نائب محافظ بنك السودان المعتصم عبد الله إن النقد الأجنبي الموجود بالبلاد يكفي حاجة الاستيراد لمدة شهرين إلى ثلاثة أشهر بينما الوضع النموذجي أربعة إلى ستة أشهر .