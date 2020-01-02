حوسبة إجراءات وزارة التجارة داخلياً وخارجياً

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شهاب محمد - الخرطوم - الخليج 365 :
شرعت وزارة التجارة والصناعة، في حوسبة كل الاجراءات والمعاملات، واعلنت أن المعاملات الالكترونية ستعمم في جميع انشطتها في منتصف يناير الجاري، وقال وكيل الوزارة محمد علي عبد الله ، في تصريح صحفي امس، إن الوزارة عمدت على تطبيق نظام الحوسبة في جميع الإجراءات الداخلية والخارجية الخاصة بها، موضحا أنه تم ربط الوزارة بالجهات ذات الصلة الجمارك والبنوك التجارية، وبنك السودان والإحصاء والغرف التجارية والمسجل التجاري، حتى يكون العمل الكترونيا وبمنتهى الشفافية ولتقليل الفساد وكسب الزمن، مشيرا إلى أن وذلك ضمن برنامج الحكومة الانتقالية لدرء الفساد.
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