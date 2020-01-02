صانع العاب النمور .. حسن متوكل ,,القمه فاوضتني وسأوقع لهذا النــادي…

الخليج 365 :

لم يكتفي الارباب صلاح ادريس بقودوين ويوسف هوت وداريوكان وسادومبا وكليتشي وديمبا باري وامبيلي وعبدالرحمن الدعيع وعدد من الاسماء التي اتي بها من الادغال “الافريقيه” والملاعب “السعوديه” للكشوفات الهلالية وديار الشنداوية

واستطاع بنحنكه ودهاء ان ياتي بدرة السعودية ونجم الكرة هناك, لكشوفات اهلي شندي مسهماً في ضمه لاهلي شندي بحنكته المعهودة وشطارته الشديده وبالفعل فعل حسن ميسي العجب مع اهلي شندي وصار نجماً ساطعاً بالمنتخبات الوطنية والفرقة الشنداوية, انتهي عقد حسن ميسي مع اهلي شندي وغادرنا اللاعب متجولاً مابين الامارات ومصر والسعودية, ومع ارتفاع اسهمه واقترابه من القمه خلال ميركاتو الشتاء هاتفته الصحيفه من مقر اقامته بام الدنيا متحدثاً عن مستقبله وعن مشواره مع الصقور والنمور وعن العديد من المواضيع فالي مضابط الحوار

,, ميسي في سطور!

حسن متوكل النشأة والاستقرار المملكة العربية السعودية تدرجت بالدوريات هناك الي ان وصلت لدوري الاولي السعودي ومنه قبلت بعرض اهلي شندي

,, البدايات ..

اشار حسن متوكل ميسي بانه سعيداً بالانطلاقة من الوطن, عبر اهلي شندي وقال بانه وجد افضل رئيس ” صلاح ادريس” ووجد افصل اداري بالسودان” عبدالمهيمن الامين” ووجد افضل مدرب” ريكاردو” فلذلك كان كل هذا الاداء وهذا التالق

وعن المنتخبات!

اشار حسن متوكل بانه انضم لمنتخب الشباب وتدرب علي ايدي خيرة المدربين خاصاً اب شنب مبارك سلمان بالاشادة والشكر وقال بانه افضل مدرب في السودان, متحدثاً عن مشواره مع المنتخب مروراً بطولة تصفيات. افريقيا المؤهلة لاولمبياد طوكيو

, اجمل مباراة واروع هدف!

اكد بان اروع ظهور له بقمصان صقور الجديان, بداكار السنغالية مبيناً ان هدفه الصاروخي في شباك السنغال هو الاروع له دولياَ وتوج حينها بجائزة افضل لاعب في الفرقتين

,, نجوم في الافق!

قال بان النجم عمرو مبارك يعتبر قدوة بالنسبة له

واضاف: عمرو لاعب كبير ومتمكن, وقيمه فنية عالية ومكسب كبير للهلال او المريخ او اي نادي ينتقل اليه

فيما اشار لتميز كل اخوانه باهلي شندي وكل اخوانه بالسعوديه وكل اخوانه بالمنتخبات الوطنيه وقال بان

,الكرة بالسعودية!

متطورة جداً, ويكفي ان الهلال السعودي توج بكاس اسيا ووصل لكاس العالم للاندية وحتي دوري الاولي بالسعودية قوي جداً وقدم عدد من النجوم

,, الادغال!

اكد صانع العاب الاهلي شندي بانه يفخر بمشواره القاري مع اهلي شندي بالكنفدرالية لثلاثة سنوات توالياً وانه سعيد بثقة المدرب ريكاردو

,, اشياء اسهمت في سطوع حسن مع النمور!

في الحقيقة و!الشهادة لله” وفّر لنا عبدالمهيمن الامين بيئه صالحة ونقية للابداع وبلا شك عبدالمهيمن افضل رجل رياضي في السودان ومافي زيوو, وكذلك اهتمام ريكاردو وللحقيقة ريكاردو لايزال علي تواصل معي وهو شريك اصيل في تميزي الحالي وكذلك اهتمام الوالد ” متوكل” حفظه الله والاسرة جميعها واصدقائي وكذلك شكري لكل المنظومة بالنادي مروراً بعبدالمهيمن واللاعبين وعبدالله والغالي وكل اصدقائي لهم كل الشكر والتقدير

,, وجهتك القادمة وحقيقة عروض القمة

اكد حسن متوكل بانه سيحدد موقفه ووجهته القادمه اليوم. واضاف: تلقيت اتصالات من الهلال والمريخ عبر الاقطاب والمقربين من الناديين وكذلك تلقيت اتصال من نادي الخرطوم الوطني , وكذلك اتصل بي وكيلي وعرض علي ناديين من السعودية وهناك عرض من الدوحة والساعات القادمة ستحدد وجهتي القادمة بصورة رسمية

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الخرطوم الوطني ينتظر وصول حسن متوكل من القاهرة للتوقيع

يصل الخرطوم اليوم صانع العاب الاهلي شندي والمنتخب الوطني للشباب حسن متوكل قادما من القاهرة بعد انتهاء فترة علاجية خضع لها في الفترة الاخيرة يذكر ان حسن متوكل مطلق السراح بعدج انتهاء عقه مع ناديه الاهلي وتلقى متوكل جملة من العروض للحصول على خدماته عبر وكيل اعماله الا ان نادي الخرطوم الوطني امكمل اتفاقه رسمياً مع صانع العاب النمور والمنتخب وينتظره ان يعود من القاهرة للترتيبات النهائية وتوقيع العقد بالاتحاد العام .