الهلال بين الأندية الـ 10 الأفضل والأكثر فوزاً أفروعربياً

شهاب محمد - الخرطوم - الخليج 365 :

كشفت صفحة (Africans Got Football) المختصة بكرة القدم الأفريقية على موقع التواصل الاجتماعي (فيسبوك)، النقاب عن قائمة أفضل الأندية الأفريقية والعربية والتي حققت الانتصارات، في فترة الألفية الثالثة من عام 2000م، وحتى العام الماضي 2019م، وأبرز الموقع اسم الهلال الذي حل تاسعاً في القائمة، ليصل عدد الأندية العربية فيها إلى 7، بينما جاء الهلال في المركز رقم الـ 6 إلى جانب أندية الأهلي المصري، الهلال والنصر السعوديين، الترجي والنجم الساحلي التونسيين ، وتصدر النادي الأهلي القائمتين معاً، ونشرت الصفحة تقريراً عن الأندية الأفريقية الأفضل في الألفية الثالثة خلال 20 عاماً، وتصدرها الأهلي أيضاً، متفوقاً على مازيمبي الكونغولي، الذي حل ثانياً.

وشهدت قائمة أفضل 10 أندية أفريقية حضوراً عربياً كبيراً، بتواجد ناديي النجم الساحلي والترجي قطبي الكرة التونسية واللذين حلا في المركزين الثالث والرابع على الترتيب بعد الأهلي ومازيمبي، وذلك بعدما حازا على العديد من الألقاب القارية، وجاء في المركز الخامس نادي الوداد المغربي، ثم من بعده الزمالك المصري في المركز السادس، وظهر الصفاقسي التونسي في المركز السابع في قائمة العشرة الأوائل، بجانب مازيمبي الكونغولي وإنييمبا النيجيري وأسيك ميموزا من ساحل العاج.