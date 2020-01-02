منافسة شرسة في صدارة الدوري السوداني .. وصراع على مركزي الكونفيدرالية

الخليج 365 : اكتملت مباريات الدور الأول من الدوري، والذي اختلف عن المواسم السابقة، بسبب شراسة التنافس في المقدمة، والسباق المحتدم على مراكز التمثيل الأفريقي. وبات الأمل عطبرة، علامة فارقة سباق الصدارة، ونجح بنتائجه القوية في زعزعة احتكار المقدمة التقليدي للهلال والمريخ. لم تمر جولتان متتاليتان في الدور الأول، إلا وكان الأمل متصدرا، وقد ساعده على ذلك فوزان مهمان على طرفي القمة الهلال والمريخ في ملعبه بعطبرة، فبات الفريق الوحيد الذي نال هذا الشرف، ما رفع شراسة السبلق على صدارة الترتيب. ويحتل الأمل الترتيب الثالث برصيد 31 نقطة، بينما يتصدر المريخ الترتيب مؤقتا ب35 نقطة، ويليه الهلال في الترتيب الثاني برصيد 32 نقطة، ولديه مباراة مؤجلة مع الهلال الفاشر. ونجح حي العرب بورتسودان، الذي كان إلى جانب الأمل ظاهرة للموسم، في وضع قدمه في مركز اللعب بالكونفيدرالية، واحتل المركز الرابع عدة جولات، قبل أن يقفز المريخ الفاشر في المتر الأخير من الدور الأول، إلى المربع الذهبي متساويا مع حي العرب في النقاط “27”، ومتفوقا عليه بالأهداف. ومن المنتظر أن يشهد الصراع على الترتيبين الثالث والرابع المؤهلين للكونفيدرالية، مباريات ملحمية بالدور الثاني بين الخماسي الأمل عطبرة والمريخ الفاشر وحي العرب والهلال الأبيض والأهلي شندي. الخرطوم يترنح والوادي يتذبذب يقبع في منطقة وسط الترتيب حي الوادي نيالا في الترتيب 8 برصيد 23، والخرطوم الوطني في المركز 9 برصيد 21 نقطة. ويملك الفريقان فرصة المنافسة على اللعب بالكونفيدرالية، إذا تجاوزا حالة الترنح أمام فرق أقل مستوى كما في حالة الخرطوم الوطني، أو التذبذب في النتائج كما في حالة حي الوادي، حيث يملكان لاعبين مميزين، وحققا بعض النتائج القوية، بفوز الوادي على المريخ، وتعادل الخرطوم مع الهلال. 3 فرق في المنطقة الدافئة وتجلس 3 فرق في المنطقة الدافئة، هي الهلال الفاشر في الترتيب 10 برصيد 20 نقطة، ثم الأهلي الخرطوم في الترتيب 11 برصيد 19 نقطة، ويليه الصاعد الفلاح عطبرة برصيد 17 نقطة. منطقة الخطر وانتهى فريقان بالدور الأول في مرحلة الخطر والملحق التي قد تقود إلى منطقة الهبوط المباشر، هما الأهلي مروي في الترتيب 13 ب16 نقطة، والرابطة كوستي في الترتيب 14 برصيد 15 نقطة. فيما تتواجد فرق الهلال كادقلي والشرطة القضارف، والأهلي عطبرة في المراكز الثلاث المؤدية للهبوط المباشر برصيد 13 نقطة لكل من كادقلي والشرطة، و9 نقاط للأهلي عطبرة. أقوى انتفاضة فنية نال فريقان بالدور الأول من مسابقة الممتاز السوداني، الإشادة على أقوى انتفاضة فنية، هي الهلال الفاشر الذي حقق الفوز ب3 مباريات متتالية، ثم تعادل قوي أمام الأمل أمس الثلاثاء، ليقفز قفزة كبيرة من منطقة الهبوط المباشر إلى المنطقة الدافئة. الفريق الثاني هو الهلال الأبيض الذي حقق الفوز في 3 مباريات متتالية، ليرتفع طموح الفريق بالعودة لمراكز التمثيل بالكونفيدرالية. المادة السابقة البدوي يلوح بالاستقالة ويتمسك برفع الدعم التدرجي المقالة القادمة الهلال بين الأندية الـ 10 الأفضل والأكثر فوزاً أفروعربياً

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