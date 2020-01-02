وزارة الصناعة : تَزايُد طلبات المُشاركة في معرض الخرطوم الدولي

شهاب محمد - الخرطوم - الخليج 365 :
أعلن مدير المعارض بوزارة الصناعة والتجارة حامد الطيب، عن تَزايُد طلبات المُشاركة في الدورة رقم (37) لمعرض الخرطوم الدولي، وكشف عن تأكيد مُشاركة (25) دولة و(250) شركة أجنبية، و(450) شركة وطنية، وقال إنّ فعاليّات المعرض سَتشهد مُشاركة وزير التجارة النيجيري ووزير خارجية أوكرانيا وحاكم ولاية كانو النيجيرية.
فيما أكّد وكيل الوزارة محمد علي عبد الله خلال اجتماع لاستعراض سير ترتيبات المعرض، تَواصُل الاستعدادات بشكلٍ مُطمئنٍ، وأوضح أنّ الدورة المُقبلة ستشهد زيادة المُشاركات الداخلية والخارجية من الدول والشركات، وقال إنّ المعرض يُعتبر واجهةً ترويجيةً للمُنتجات السودانية والصناعات المحلية وفُرصة طيبة للتّسوُّق والاستثمار، وَأَضَافَ بأنّ الدورة تعكس نشاطات كُلّ الفئات في القطاع الصناعي والتجاري والاستثمار
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