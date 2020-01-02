اﻟﺠﻨﻴﻨﺔ.. ﻟﺠﺎن اﻟﻤﻌﺴﻜﺮات ﻳﻄﺎﻟﺒﻮن ﺣﻤﺪوك ﺑﻔﺮض ﻫﻴﺒﺔ اﻟﺪوﻟﺔ

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شهاب محمد - الخرطوم - الخليج 365:
ﻭﺻﻞ ﺭﺋﻴﺲ ﺍﻟﻮﺯﺭﺍء ﻋﺒﺪ ﷲ ﺣﻤﺪﻭﻙ ﻭﻗﻴﺎﺩﺍﺕ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﺠﻠﺲ ﺍﻟﺴﻴﺎﺩﻱﺃﻣﺲ، ﻭﺃﺟﻬﺰﺓ ﺍﻷﻣﻦ ﺍﻟﻰ ﺍﻟﺠﻨﻴﻨﺔ ﻋﺎﺻﻤﺔ ﻭﻻﻳﺔ ﻏﺮﺏ ﺩﺍﺭﻓﻮﺭ ﺍﻟﺘﻲﺗﺸﻬﺪ ﺃﻋﻤﺎﻝ ﻋﻨﻒ ﺩﺍﻣﻴﺔ ﺇﺛﺮ ﺍﺷﺘﺒﺎﻛﺎﺕ ﻣﺴﻠﺤﺔ.
ﻭﺗﺴﻠﻢ ﺣﻤﺪﻭﻙ ﻓﻮﺭ ﻭﺻﻮﻟﻪ ﻣﺬﻛﺮﺓ ﻣﻦ ﻟﺠﺎﻥ ﻣﻌﺴﻜﺮﺍﺕ ﺍﻟﻨﺎﺯﺣﻴﻦﻭﻟﺠﺎﻥ ﺍﻟﻤﻘﺎﻭﻣﺔ ﺑﻤﺪﻳﻨﺔ ﺍﻟﺠﻨﻴﻨﺔ، ﺗﻄﺎﻟﺐ ﺑﻀﺮﻭﺭﺓ ﺟﻤﻊ ﺍﻟﺴﻼﺡﻭﻓﺮﺽ ﻫﻴﺒﺔ ﺍﻟﺪﻭﻟﺔ.
ﻭﻁﺒﻘﺎً ﻟﻤﺼﺎﺩﺭ ﻓﺈﻥ 40 ﺃﻟﻒ ﻧﺎﺯﺡ ﺑﺎﺗﻮﺍ ﻣﻮﺯﻋﻴﻦ ﺣﺎﻟﻴﺎً ﻓﻲ ﻋﺪﺩ ﻣﻦ ﺍﻟﻤﺪﺍﺭﺱ، ﻭﻣﻘﺎﺭ ﻣﻨﻈﻤﺎﺕ ﺍﻟﻤﺠﺘﻤﻊ ﺍﻟﻤﺪﻧﻲ، ﺑﻤﺪﻳﻨﺔ ﺍﻟﺠﻨﻴﻨﺔ،ﻭﺳﻂ ﺃﻭﺿﺎﻉ ﺑﺎﻟﻐﺔ ﺍﻟﺘﻌﻘﻴﺪ، ﺑﻌﺪ ﻓﺮﺍﺭﻫﻢ ﻣﻦ ﺍﻟﻤﺨﻴﻤﺎﺕ ﺍﻟﺘﻲ ﺗﻌﺮﺿﺖﻟﻬﺠﻤﺎﺕ ﻣﺴﻠﺤﺔ ﻭﻋﻤﻠﻴﺎﺕ ﺍﺣﺮﺍﻕ ﻭﺗﺪﻣﻴﺮ ﻭﺍﺳﻌﻴﻦ.
ﻭﺷﺪﱠﺩﺕ ﺍﻟﻤﺬﻛﺮﺓ ﻋﻠﻰ »ﺿﺮﻭﺭﺓ ﺟﻤﻊ ﺍﻟﺴﻼﺡ ﻣﻦ ﺃﻳﺪﻱ ﺍﻟﻤﻮﺍﻁﻨﻴﻦ،ﻭﻓﺮﺽ ﻫﻴﺒﺔ ﺍﻟﺪﻭﻟﺔ ﻭﺳﻴﺎﺩﺓ ﺣﻜﻢ ﺍﻟﻘﺎﻧﻮﻥ«.
ﻭﺃﻛﺪﺕ ﺃﻥ ﺍﻷﺣﺪﺍﺙ ﺍﻟﺘﻲ ﻭﻗﻌﺖ ﺧﻼﻝ ﺍﻷﻳﺎﻡ ﺍﻟﻤﺎﺿﻴﺔ »ﻏﻴﺮ ﻗﺒﻠﻴﺔ ﻭﻏﻴﺮ ﻁﺒﻴﻌﻴﺔ«، ﺷﺎﺭﻛﺖ ﻓﻴﻬﺎﺗﺠﻤﻌﺎﺕ ﻣﻦ ﺍﻟﻘﺒﺎﺋﻞ ﺭﺍﺡ ﺿﺤﻴﺘﻬﺎ ﻋﺪﺩ ﻣﻦ ﺍﻟﻤﻮﺍﻁﻨﻴﻦ، ﻭﺃﺷﺎﺭﺕ ﺇﻟﻰﺃﻥ ﻣﺠﻤﻮﻋﺔ ﻣﻦ ﺍﻟﻤﺠﺮﻣﻴﻦ ﻭﺍﻟﻤﺘﻔﻠﺘﻴﻦ ﺍﺳﺘﻐﻠﺖ ﺍﻟﻤﻮﻗﻒ ﻭﺍﻋﺘﺪﺕ ﻋﻠﻰﺍﻟﻌﺰﻝ ﻓﻲ ﺃﻣﺎﻛﻨﻬﻢ، ﺑﺎﻋﺘﺒﺎﺭﻫﺎ ﺍﻟﻔﺌﺔ ﺍﻟﻤﺘﻔﻠﺘﺔ ﻭﺍﻟﺠﻬﺔ ﺍﻟﻤﺴﺘﻔﻴﺪﺓ ﻣﻦﺍﻷﺣﺪﺍﺙ ﻣﻦ ﻏﻴﺮ ﺃﻥ ﺗﺤﺪﺩ ﺍﻟﻤﺬﻛﺮﺓ ﺗﻠﻚ ﺍﻟﻔﺌﺔ.
ﻭﺃﻛﺪ ﺣﻤﺪﻭﻙ، ﺃﻥ ﺍﻟﻬﻢ ﺍﻷﻭﻝ ﻟﻠﺪﻭﻟﺔ، ﻳﺘﻤﺜﻞ ﻓﻲ ﺍﻟﺤﻔﺎﻅ ﻋﻠﻰ ﺃﺭﻭﺍﺡﺍﻟﻤﻮﺍﻁﻨﻴﻦ ﻭﺑﺴﻂ ﺍﻻﺳﺘﻘﺮﺍﺭ، ﻭﻧﻮﱠ ﻩ ﺇﻟﻰ ﺃﻥ ﻭﺻﻮﻝ ﺍﻟﻮﻓﺪ ﺍﻟﻤﺮﻛﺰﻱﻳﺆﻛﺪ ﺣﺮﺹ ﺍﻟﺪﻭﻟﺔ ﻋﻠﻰ ﺇﻳﺠﺎﺩ ﺍﻟﺤﻞ ﺍﻟﻨﻬﺎﺋﻲ ﻟﻠﻤﺸﻜﻠﺔ.ﻭﻭﺻﻞ ﺍﻟﺠﻨﻴﻨﺔ، ﻭﻓﺪ ﺍﺗﺤﺎﺩﻱ ﺭﻓﻴﻊ ﺍﻟﻤﺴﺘﻮﻯ ﻳﻀﻢ ﻗﺎﺋﺪ ﻗﻮﺍﺕ ﺍﻟﺪﻋﻢﺍﻟﺴﺮﻳﻊ، ﻣﺤﻤﺪ ﺣﻤﺪﺍﻥ ﺩﻗﻠﻮ »ﺣﻤﻴﺪﺗﻲ«، ﻭﻋﻀﻮ ﺍﻟﻤﺠﻠﺲ ﺍﻟﺴﻴﺎﺩﻱ،ﺣﺴﻦ ﺷﻴﺦ ﺇﺩﺭﻳﺲ، ﺑﺠﺎﻧﺐ ﺭﺋﻴﺲ ﺍﻟﻮﺯﺭﺍء ﻭﻭﺯﻳﺮ ﺍﻟﻌﺪﻝ، ﻧﺼﺮ ﺍﻟﺪﻳﻦﻋﺒﺪ ﺍﻟﺒﺎﺭﻱ، ﻭﺍﻟﻨﺎﺋﺐ ﺍﻟﻌﺎﻡ، ﺗﺎﺝ ﺍﻟﺴﺮ ﻋﻠﻲ ﺍﻟﺤﺒﺮ، ﻭﺭﺋﻴﺲ ﻫﻴﺌﺔﺍﻷﺭﻛﺎﻥ ﺍﻟﻌﺎﻣﺔ ﺍﻟﻔﺮﻳﻖ ﺷﺮﻁﺔ ﻣﺤﻤﺪ ﻋﺜﻤﺎﻥ ﺍﻟﺤﺴﻴﻦ، ﻭﻣﺪﻳﺮ ﻋﺎﻡ ﻗﻮﺍﺕﺍﻟﺸﺮﻁﺔ، ﺍﻟﻔﺮﻳﻖ ﺃﻭﻝ ﻋﺎﺩﻝ ﺑﺸﻴﺮ، ﻭﻣﺪﻳﺮ ﻋﺎﻡ ﺟﻬﺎﺯ ﺍﻟﻤﺨﺎﺑﺮﺍﺕ ﺍﻟﻌﺎﻣﺔﺍﻟﻔﺮﻳﻖ ﺃﻭﻝ ﺑﺎﺑﻜﺮ ﺩﻣﺒﻼﺏ.
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