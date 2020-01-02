محافظ المركزي : المصارف تواجه الآن مشكلة تخزين الأموال

شهاب محمد - الخرطوم - الخليج 365 :

كشف محافظ بنك السودان المركزي بدر الدين إبراهيم، عن فتح التعيينات للبنك خلال العام الحالي 2020، عبر لجنة الاختيار لتحقيق الشفافية وتعيين كوادر وكفاءات لتغيير التركيبة الحالية داخل البنك، وأكد أنه طوال (30) سنة خلال العهد البائد لم يتم تعيين موظف بالبنك عبر لجنة الاختيار، وأعلن عن اتجاه لدمج المصارف وإعادة رسملتها.

وأوضح محافظ المركزي في مؤتمر صحفي أمس “الأربعاء” بوكالة السودان للأنباء، أن السياسات الجديدة للبنك تستند على السياسات العالمية للبنوك، ووفق الوثيقة الدستورية.وأعلن عن صدور قانون لإعادة هيكلة البنك، بالاتفاق مع وزارة المالية، لتحقيق استقلاليته ومنعاً لوقوع ما حدث سابقاً.

وكشف إبراهيم، عن إتجاه لدمج المصارف وإعادة رسملتها، وتوقع دخول بعض الموارد المالية والدعم الفني والسلعي من أصدقاء السودان، لكنه قال إن المسالة غير ملزمة “ولكن دعونا نحلم بذلك”.

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وأكد المحافظ، أن مشكلة السيولة حلت تماماً، وقال إن المصارف تواجه الآن مشكلة في السعة التخزينية للأموال، وأضاف بأن الثقة عادت بأقوى مما كانت عليه.

ونوه إبراهيم، إلى أن استمرار الدعم سيكون سالباً على الموازنة والبنك المركزي لأن موارد الموازنة تذهب للمحروقات ما يُزيد العجز والاستدانة، وقطع بأنه لا اتجاه لتغيير العملة في الوقت الحالي كما يشاع، وقال إن خطتهم تتضمن محاولة تقليل الإستدانة لصالح الحكومة من البنك المركزي.

من جانبه، قال نائب المحافظ المعتصم عبد الله، إن أبرز التحديات التي تواجههم في المرحلة الحالية هي الإستدانة الحكومية والتمويل بالعجز وفروقات سعر الصرف، والقطاع الخارجي نتيجة بقاء السودان في قائمة الدول الراعية للإرهاب والتي منعت التعاملات الدولية مع السودان.