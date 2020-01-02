مدافع مالي يصل الخرطوم للإنضمام للهلال

شهاب محمد - الخرطوم - الخليج 365 :

وصل إلى الخرطوم، يوم الخميس المدافع المالي الجنسية ماريوس اوسوكو، عبر طيران الخطوط الاثيوبية،لاجراء الكشف الطبي تمهيداً للتوقيع في كشوفات الهلال.

ويلعب اوسوكو في خانة الدفاع،وقدم مستويات مميزة مع حوريا الغيني،وكان قريب من الانتقال إلى كاظمة الكويتي في الانتقالات الصيفية، قبل أن تتوقف الصفقة بسبب صعوبة الحصول على بطاقته الدولية من ناديه السابق .

وأجرى الهلال مخالصة مالية،باتحاد كرة القدم ،لإخلاء مكاني لاعبيه السابقين الذين كان قد تعاقد معهما مبدئيا،وهما المدافع التونسي شهاب بن فرج والمهاجم محمد بلعويدات.

يأتي ذلك تمهيداً للتعاقد مع لاعبين أجنبيين لتدعيم صفوف الفريق، بدوري أبطال أفريقيا .