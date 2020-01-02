البنك المركزي: مشكلة السيولة حلت تماماً

شهاب محمد - الخرطوم - الخليج 365 :

كشف محافظ بنك السودان المركزي بدر الدين إبراهيم، عن فتح التعيينات للبنك خلال العام الحالي 2020، عبر لجنة الاختيار لتحقيق الشفافية وتعيين كوادر وكفاءات لتغيير التركيبة الحالية داخل البنك، وأكد أنه طوال (30) سنة خلال العهد البائد لم يتم تعيين موظف بالبنك عبر لجنة الاختيار، وأعلن عن اتجاه لدمج المصارف وإعادة رسملتها،وأكد محافظ المركزي في مؤتمر صحفي أمس ، أن مشكلة السيولة حلت تماماً،وقطع بأنه لا إتجاه لتغيير العملة في الوقت الحالي كما يشاع،وكشف المحافظ ، عن هيكلة للبنك المركزي في الأيام القادمة بإشراف فريق من البنك الدولي تتضمن دراسة الوضع الحالي للبنك والتحديات والمتطلبات