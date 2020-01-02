كندورة متشوّق لبداية مهمته مع الهلال

الخليج 365 :

قال المدرب العام لنادي الهلال هاشم تيه إنّه متشوّق لانطلاقة قوية مع الفريق في مهمته الجديدة، مقرًا بأنّ التحديّ سيكون حقيقيًا لكّنه يتطلّع إلى مشاركة الانتصارات مع الفريق.

وأوضح المدرب الشهير بـ”كندورة” في تصريحاتٍ لقناة الهلال الفضائية اليوم”الخميس” أنّ الفريق سيدخل التسجيلات الشتوية الحالية الصفوف، مشددًا أنّ الخطوة ستكون وفق رؤية الجهاز الفني الذي سيحدّد ما يحتاجه في المرحلة المقبلة.

وأشار هاشم تيه إلى أنّ حمادة صدقي مدرب كبير وحاز على عديد من البطولات، مبديًا إعجابه بالمدرسة المصرية.

وأضاف” لمسة حمادة صدقي ظهرت جليًا في مباراة الفريق أمام النجم الساحلي بهدف ضمن الجولة الثالثة لمشابقة دوري أبطال أفريقيا، ودون شك سيشكّل إضافة كبيرة”.