الهيئة العليا لدار مساليت توصي بسحب الثقة عن السلطان بحر الدين

شهاب محمد - الخرطوم - الخليج 365: وجهت الإدارة الأهلية بولاية غرب دارفور وحاضرتها الجنينة انتقادات للسلطان بحر الدين سلطان دار المساليت وطالبت بسحب الثقة عنه ومصادرة ممتلكاته.

وقال الناطق الرسمي للهيئة العيا لدار مساليت الصادق إبراهيم إن الهيئة قررت تعيين الأمير طارق عبدالرحمن بحر الدين سلطانا للمساليت إلى حين إنعقاد المؤتمر العام لدار مساليت..

وأشار الصادق إلى مطالبتهم بحق تقرير المصير كحق مشروع خاصة انهم كقبيله ظلوا يتعرضون للقتل والتشريد.

ودعا الصادق أبناء المساليت بولاية الخرطوم إلى الخروج في مسيرة سلمية لمجلس الوزراء للمطالبه بحقوقهم المشروعه. المادة السابقة الفتنة نائمة المقالة القادمة اﻟﺠﻨﻴﻨﺔ.. ﻟﺠﺎن اﻟﻤﻌﺴﻜﺮات ﻳﻄﺎﻟﺒﻮن ﺣﻤﺪوك ﺑﻔﺮض ﻫﻴﺒﺔ اﻟﺪوﻟﺔ

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