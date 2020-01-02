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أعلنت الأمانة العامة لمجلس الوزراء بأن عطلة عيد الميلاد المجيد للطوائف الشرقية سوف تبدأ إعتباراً من الأثنين الموافق ٢٠٢٠/١/٦م وحتى الأربعاء ٢٠٢٠/١/٨م ، على أن يزاول العاملون المعنيون أعمالهم بعدها.

وبحسب سونا – فإن العطلة وفقاً للنظم والقواعد التى تنظم أيام وساعات العمل بالدولة (علماً بأن العطلة لاتشمل المسيحيين الذين إستمتعوا بإجازة لأكثر من يوم في ٢٠١٩/١٢/٢٥م).

الخرطوم (أخبار الخليج 365)