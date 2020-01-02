لجنه تقصي الحقاىق حول أحداث الجنينة تؤدي القسم

أدت القسم اليوم أمام النائب العام مولانا تاج السر الحبر؛ لجنة تقصي الحقائق حول أحداث مدينة الجنينة. وطالب مولانا تاج السر الحبر – في تصريح صحفي -بحسب سونا ، لجنة تقصي الحقائق إجراء تحقيق عادل وبحيادية تامة لتوضيح ما حدث والأشخاص القائمين بالأحداث. و دعا الحبر اللجنة للالتزام بالمعايير الدولية و القانونية المؤيدة بالبيانات والأدلة، وأشار إلى أن لجنة تقصي الحقائق تم تكوينها من الجهات القانونية والعدلية والأمنية لتقصي الحقائق حول أحداث مدينة الجنينة التي وقعت مؤخراً. الخرطوم (أخبار الخليج 365)

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