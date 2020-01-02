مسلحون يهاجمون مستشفى أمبدة النموذجي

هاجمت مجموعة مسلحة بالسواطير والأسلحة البيضاء مستشفى أم بدة النموذجي غرب مدينة أم درمان أمس الأربعاء، وقاموا بترويع المرضى وطاقم الأطباء والعاملين بحوادث الجراحة والأطفال واعتدت المجموعة بالضرب على د. أيمن نادر طبيب الجراحة بكاوتش مما أدى لإصابته برضوخ باليد والكتف.

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وقالت لجنة الأطباء بالمستشفى في بحسب صحيفة (آخر لحظة) بأن الأطباء ظلوا يعملون في ظروف أقل ما يقال عنها أنها مهددة لحياتهم كأطباء والكوادر العاملة بالمستشفى وذلك إيماناً منهم بالإلتزام الأخلاقي والإنساني تجاه المهنة ومواصلة الخدمات الصحية للمواطن المغلوب على أمره. وأوضحت اللجنة ضمن بيانها أنها خرجت لاستفسار أفراد النظام العام ببوابة المستشفى عن كيفية السماح للقوة المسلحة بالدخول للمستشفى فكان رد الحكمدار.. (ما المدنية الدايرنها انتو حولتنا من أفراد نظام لي خفراء فانتوا أكلوا ناركم يا دكاترة).

وقررت اللجنة حسب البيان إغلاق قسم الجراحة والأطفال والباطنية بالمستشفى إلى حين توفير حماية للمستشفى حتى لا يحدث ما لا يحمد عقباه.

الخرطوم (أخبار الخليج 365)