حمدوك : لن نسمح بحدوث ضرر لمصر من “سد النهضة”

التاريخ: 02-يناير-2020
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قال رئيس الوزراء د.عبدالله حمدوك،يوم الخميس، إن السودان لن يسمح بحدوث أي ضرر لمصر في أزمة سد النهضة الإثيوبي.جاء ذلك في مقابلة أجراها حمدوك مع صحيفة الأهرام المصرية،تطرق خلالها لموقف السودان من مفاوضات السد.
وأوضح حمدوك أن السودان يشكل موقعًا رئيسًا فى ملف سد النهضة،ولن يسمح بحدوث أى ضرر يحدث لمصر،والسودان على علم بأهمية نهر النيل”.
وتابع: “موقف السودان من سد النهضة هو نفسه موقف مصر،فالسودان دولة في المنتصف بين إثيوبيا ومصر،وأي تأثير لسد النهضة سيكون السودان أول المتأثرين”.
وأكد بحسب الشروق – أن مصالح الخرطوم تتفق مع رؤية القاهرة من السد الإثيوبي،وبالتالي فإنهم مؤمنون بأهمية التفاهم بين الدول الثلاث،والتفاهم يكون استراتيجيًا، ومن ثمّ الاتفاق بين الدول الثلاث”.
ومضى قائلًا: “لكن الأهم هو قضية تشغيل السد، فإثيوبيا ترى أن قضية التشغيل هى قضية سيادية، ونحن لا نعارض ذلك، لكن التشغيل يكون عبر التفاهم وعبر تبادل المعلومات بين البلدان الثلاثة بما لا يضر أياً منها،وأن تكون هناك إدارة مشتركة للسد، بحيث لا يتضرر أحد من البلدان”.
ونشرت هيئة الإذاعة الإثيوبية، الأربعاء صوراً جديدة لمشروع “سد النهضة”، تزامناً مع قرب انعقاد الجولة الرابعة والأخيرة من المفاوضات بين إثيوبيا ومصر والسودان بشأن سد “النهضة”.
الخرطوم (أخبار الخليج 365)
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