تفلتات بساحة الحرية ومسلحين حاولوا التحرش بـ(5) فتيات

التاريخ: 02-يناير-2020 فى : حوادث 35 مشاهدة Advertisements أعلنت قوات الشرطة، أنها قامت بالرصد والتصدي لعدد من التفلتات بالمنطقة المحيطة بساحة الحرية خلال إحتفالات المواطنين برأس السنة الميلادية وعيد الإستقلال،وقالت الشرطة في بيان لها أمس بحسب صحيفة آخر لحظة – إن مجموعة من المتفلتين يحملون الأسلحة البيضاء حاولوا، التحرش والإعتداء على عدد(5) من الفتيات في الناحية الغربية من الساحة مما أدى إلى إصابة (3) منهن بجروح متفاوتة. الخرطوم (أخبار الخليج 365)

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