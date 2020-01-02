دقلو يؤكد جدية الدولة في تحقيق الأمن بغرب دارفور

أكد النائب الأول لرئيس مجلس السيادة الفريق أول محمد حمدان دقلو الشهير بـ ” حميدتي”أن الدولة جادة في تحقيق الأمن والاستقرار بغرب دارفور خلال لقاء جمعه يوم الخميس مع قيادات الإدارة الأهلية وأعيان القبائل التي لم تشارك في الأحداث الأخيرة.

وإنعقد الاجتماع بقصر الضيافة بمدينة الجنينة بحضور رئيس الوزراء د. عبد الله حمدوك وعضو مجلس السيادة حسن محمد إدريس قاضي ووفد اللجنة العليا لمعالجة الأحداث .

وبحث الإجتماع الأوضاع الأمنية في الولاية،ورؤية هذه المكونات غير المشاركة في الأحداث الأخيرة .

وقال رئيس مجلس الوزراء د.عبد الله حمدوك في تصريح صحفي، عقب الإجتماع بحسب الشروق – أنه تم مناقشة سبل إيجاد الحلول التي تحقق الأمن والاستقرار.

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ووصف حمدوك الرؤية التي قدمتها هذه المكونات بالجيدة باعتبارهم مكون رئيسي ومهم في مجتمع الولاية .

وأضاف “انهم وعدوا بمساهمة فاعلة مع بقية المكونات لإيجاد حل يرضي الجميع في أقرب فرصة ممكنة”.

وأشار إلى أن هذه المكونات ستلعب دور الوسيط بين الطرفين الضالعين في الأحداث.

وحول تقييمه لزيارة الوفد في يومها الثاني، قال حمدوك إن التعامل الجاد والسريع من الحكومة الاتحادية إضافة إلى التعاون من قبل كل الأطراف ساهم بصورة مباشرة في تهدئة الأوضاع.

وأوضح أن الوفد ماضي بخطى ثابتة في إيجاد حل جذري ونهائي لمثل هذه الأحداث.

الخرطوم (أخبار الخليج 365)