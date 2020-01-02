حمدوك يدعو “قوى التغيير” للمساهمة في استتباب الأمن بالجنينة

التاريخ: 02-يناير-2020 فى : أخبار 25 مشاهدة عقد رئيس مجلس الوزراء د.عبد الله حمدوك بحضور وزير العدل د.نصرالدين عبدالباري بقصر الضيافة في مدينة الجنينة الخميس، اجتماعاً مع قادة قوى الحرية والتغيير بولاية غرب دارفور. ودعا القادة للإسهام بفاعلية فى استباب الأمن في الجنينة. وبحث الاجتماع الأوضاع الأمنية في الولاية عقب الأحداث الأخيرة بالجنينة والوسائل والإجراءات الكفيلة بإعادة الحياة إلى طبيعتها. Advertisements وحث رئيس مجلس الوزراء قوى الحرية والتغيير للإسهام بفعالية فى ترسيخ الأمن والاستقرار بالولاية . من جانبها تعهدت قيادات قوى الحرية والتغيير ببذل أقصي الجهود للحفاظ على أرواح المواطنين والممتلكات العامة والخاصة من خلال نشر ثقافة السلام بين مكونات مجتمع الولاية. ويأتي الاجتماع بحسب الشروق – فى إطار زيارة الوفد رفيع المستوى برئاسة الفريق أول محمد حمدان دقلو النائب الأول لرئيس مجلس السيادة، للوقوف على الأوضاع ميدانياً بولاية غرب دارفور، ومعالجتها، بعد الأحداث الأخيرة التى شهدتها مدينة الجنينة. الخرطوم (أخبار الخليج 365)

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