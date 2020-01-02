التعايشي يثمن تمديد حركة الحلو لوقف العدائيات

ثمَّن عضو مجلس السيادة الانتقالي محمد حسن التعايشي الناطق الرسمي باسم وفد الحكومة المفاوض، خطوة تمديد الحركة الشعبية شمال بقيادة عبد العزيز الحلو وقف العدائيات في منطقتي جنوب كردفان والنيل الأزرق.

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وقال الناطق الرسمي باسم وفد التفاوض في تصريح صحفي يوم الخميس “إن إعلان وقف العدائيات في هذا التوقيت، يعتبر خطوة مهمة تظهر إرادة سياسية ورغبة قوية غير مسبوقة لتحقيق سلام شامل ومستدام يستحقه شعبنا”.

ووصف إعلان وقف العدائيات بأنه بشارة كبيرة للشعب السوداني بمناسبة ذكرى الاستقلال.

وأكد عضو مجلس السيادة،بحسب الشروق – التزام الحكومة القاطع بقرارها السابق بوقف إطلاق النار الشامل في كل مناطق السودان، وعزمها الأكيد على المضي قدماً في عملية السلام الجارية الآن بجوبا لتحقيق سلام ينهي المظالم التاريخية ويوقف العنف السياسي والقتل نهائياً، ويفتح الطريق أمام العدالة والمصالحات والتنمية المتوازنة وبناء الدولة التي تسع الجميع.

الخرطوم (أخبار الخليج 365)