شعبة مباحث الصناعات تتمكن من القبض على عصابة سرقة الطرود

التاريخ: 02-يناير-2020
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بإشراف تام من قبل مدير شرطة رئاسة ام درمان العميد قمر احمد محمد تمكنت شرطة الصناعات ومباحث الصناعات من إلقاء القبض على أخطر معتادي السرقات وقد تخصص المتهمين في سرقة الطرود من الوكالات الخاصة بالسفريات بالسوق الشعبي ام درمان حيث قام المتهمين بسرقة طرود بداخلها “6” سراير حديد كبيرة الحجم و7 ستائر 13 طرحة نسائية 12 قرقاب نسائي 12 بلوزة نسائية اسكيرتات 6 قطع ملابس أطفالية وعدد كبير من المسروقات الأخرى.
وفور إبلاغ شعبة مباحث الصناعات وجه العقيد معاوية صديق رئيس قسم الصناعات شعبة المباحث بجمع الخيوط وإلقاء القبض على المتهمين سارقي الطرود، وبالفعل وبحسب صحيفة الدار انتشرت شعبة المباحث وبتحريات دقيقة تمكنوا من القبض على المتهمين واسترداد المسروقات وتم تدوين بلاغ في مواجهتهما تحت المادة 174 وايداعهما بالحراسة لإجراء التحريات وتقديمهم للعدالة.
الخرطوم: (أخبار الخليج 365)
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