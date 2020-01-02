مصر تدين بأشد العبارات تمرير البرلمان التركي تفويضا بنشر قوات تركية في ليبيا

شهاب محمد - الخرطوم - الخليج 365: أصدرت الخارجية المصرية بيانا مساء يوم الخميس، أدانت فيه خطوة البرلمان التركي بتمرير المذكرة المقدمة من الرئيس التركي رجب كيب أردوغان بتفويضه لإرسال قوات عسكرية إلى ليبيا. RT

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