تركيا تكشف عن شرطها الوحيد لإيقاف إرسال قواتها لليبيا

الخليج 365:

كشفت تركيا، عن شرطها “الوحيد” الذي يمكن من خلاله أن تقرر عدم إرسال قوات عسكرية إلى ليبيا حال أوقف خليفة حفتر، هجومه على العاصمة طرابلس، حيث تتمركز حكومة الوفاق الوطني.

وقال فؤاد أوقطاي، نائب الرئيس التركي، رجب طيب أردوغان، في حديث لوكالة “الأناضول”، أمس الأربعاء: “بعد إقرار البرلمان مشروع القانون… ربما يحدث أن نرى شيئا مختلفا، موقفا مختلفا”.

وأوضح أوقطاي، في إشارة إلى قوات حفتر: “إذا قالوا حسنا، سننسحب ونوقف الهجوم، ساعتها لماذا نذهب إلى هناك؟”.

وأضاف نائب الرئيس التركي أن بلاده تأمل في أن تلعب مذكرة التفويض لإرسال قوات إلى ليبيا “دورا رادعا” بالنسبة إلى أطراف الأزمة الليبية، إلا أنه شدد على أن فحوى الوثيقة “تتيح كل شيء” بدءا من المساعدات الإنسانية وحتى الدعم العسكري لحكومة الوفاق.