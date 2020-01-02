أردوغان: هذا هو الدرس المهم الذي لقنته تركيا للغرب والدول العربية

شهاب محمد - الخرطوم - الخليج 365:

أشاد الرئيس التركي رجب طيب أردوغان بجهود حكومته في استقبال لاجئين من دول أخرى في أراضيها، مشددا على أن بلاده “لقنت الغرب بأكمله وحتى بعض الدول العربية درسا في كرم الضيافة”.

وأشار أردوغان في كلمة ألقاها اليوم الخميس أثناء مشاركته في ندوة حول المدن والأمن في العاصمة أنقرة، إلى أن 250 ألف شخص ينزحون حاليا من إدلب السورية باتجاه الحدود التركية، مؤكدا أن أنقرة تحاول اتخاذ “التدابير اللازمة” بهذا الشأن.

وتابع أنه “لا توجد مصداقية حول الحس الإنساني لدى أولئك الذين لا يريدون الأجانب في مدنهم، بينما تحتضن تركيا نحو خمسة ملايين شخص بينهم نحو أربعة ملايين سوري يقطنون كل ولاياتها”.

كما انتقد أردوغان اتخاذ بعض الدول الأوروبية، دون الكشف عن أسمائها، “تدابير أمنية حيال الاحتجاجات”، قائلا إن “المدن الغربية التي كانت رمزا للحرية والقانون والنظام تحولت فجأة إلى سجون مفتوحة”.

الأناضول