الرئيس التونسي يوجه رسالة للبرلمان لمنح الثقة لحكومة رئيس الوزراء المكلف

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شهاب محمد - الخرطوم - الخليج 365:
أعلنت الرئاسة التونسية، أن الرئيس قيس سعيّد قد وجه رسالة إلى رئيس البرلمان راشد الغنوشي، لمنح الثقة لحكومة رئيس الوزراء المكلف الحبيب الجملي.
وقالت الرئاسة التونسية: “عملا بأحكام الفصل التاسع والثمانين من الدستور، أمضى رئيس الجمهورية قيس سعيد اليوم الخميس 2 يناير 2020، رسالة موجهة إلى السيد راشد الغنوشي رئيس مجلس نواب الشعب، بعد أن تسلم القائمة التي عرضها عليه السيد الحبيب الجملي المكلف بتكوين الحكومة”.
من جهتها نشرت الصفحة الرسمية لرئيس الوزراء المكلف الحبيب الجملي، تدوينة على “فيسبوك” قالت فيها إنه سيُدلي بتصريح صحفي بعد الظهر في دار الضيافة بقرطاج.
RT
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