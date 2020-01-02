“لا نخشى الحرب”… قائد الحرس الثوري الإيراني يرد على التهديدات الأمريكية

شهاب محمد - الخرطوم - الخليج 365:

أكد قائد الحرس الثوري الإيراني العميد حسين سلامي، اليوم الخميس، أن “إيران لا تتجه نحو الحرب لكنها لا تخشى أي صراع”، وذلك ردا على اتهام الرئيس الأمريكي دونالد ترامب لإيران بالوقوف وراء الاحتجاجات التي شهدها محيط السفارة الأمريكية في العاصمة العراقية ببغداد.

وقال سلامي: “نحن لا نقود البلاد إلى الحرب، لكننا لسنا خائفين من أي حرب ونقول لأمريكا أن تتحدث بشكل صحيح مع الأمة الإيرانية. لدينا القوة لكسرها عدة مرات وليس لدينا قلق” ، وذلك حسب وكالة “تسنيم” الإيرانية.