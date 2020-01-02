اعتبروا أن ما حدث سببه (الفوضى والمدنية) ردود أفعال غاضبة على “فيديو” الشباب المتحرشين بفتاة وصديقتها بالخرطوم ونشطاء يطالبون بعودة قانون النظام العام 

تصدر مقطع فيديو لشباب قاموا بالتحرش بفتاة وصديقتها أثناء احتفالات رأس السنة بالخرطوم قائمة أهم الأخبار على مواقع التواصل الاجتماعي السودانية.

رواد مواقع التواصل تداولوا المقطع بصورة مبالغ فيها وهاجموا من خلاله الشباب المتحرشين الذين وصفهم البعض بالمريضين وأعتبرهم البعض الآخر بالمراهقين, وقالوا في تعليقاتهم التي رصدها محرر أخبار الخليج 365 أن ما قام به هؤلاء الشباب يدل على جهلهم وتخلفهم.

كما هاجم النشطاء الرجال المتجمعين بمكان الحادث والذين لم يدافعوا عن الفتاتين على الرغم من دخول إحدى الفتيات في نقاش حاد مع احد المتحرشين كاد أن يتحول لاشتباك.

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ويرى بعض الناشطون أن السبب في كل ما يحدث هو تهوان القوات النظامية وانفلات الأمن بسبب “المدنية” والغاء قانون النظام العام الذي كان حاسماً, حيث انتشرت من يعده الفوضى التي ساعدت أمثال هؤلاء على التحرش بالفتيات في الشارع العام حسبما كتب النشطاء في تعليقاتهم.

وطالب بعض الرواد من خلال تعليقاتهم بضرورة إعادة قانون النظام العام الذي تم الغائه وكان “قانون النظام العام والآداب العامة” قد بدأ بولاية الخرطوم في منتصف تسعينيات القرن الماضي، وهو يتكوَّن من سبعة فصول تفرض مجموعة من المحظورات والعقوبات.

الخرطوم (أخبار الخليج 365)