شاهد بالفيديو.. شباب يتحرشون بفتاة وصديقتها في الشارع العام بالخرطوم أمام أعين الناس

اهتزت مواقع التواصل السودانية صباح الخميس بمقطع فيديو تم نشره وتداوله على نطاق واسع بمنصات مواقع التواصل الاجتماعي المختلفة.

وبحسب ما شاهد محرر أخبار الخليج 365 فإن المقطع الذي وصفه النشطاء بــ(الكارثي) أظهر شباب سودانيين وهم يتحرشون بفتاة في أحد شوارع العاصمة الخرطوم أثناء احتفالات الشباب بليلة رأس السنة.

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ووفقاً للفيديو الذي قام بتصويره احد الحاضرين بكاميرا هاتفه فقد قام احد الشباب وهو يقوم بمضايقة الفتاة أثناء مرورها بجانبه الأمر الذي أزعج الفتاة ما دفع فتاة أخرى كانت ترافقها للتصدي للشاب وآخر يقف معه.

وكادت الفتاة المتحرش بها أن تشتبك معهم ووضح ذلك من خلال ردة فعلها القوية التي أعجبت مشاهدي المقطع على السوشيال ميديا, وقد تجمهر بعد ذلك العشرات من الناس الذين كانوا حضوراً بمكان الاحتفال.

الخرطوم (أخبار الخليج 365)