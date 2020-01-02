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جبال تورو يتوج بافضل عرض مهرجان السودان المسرحي

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Samira Yousif 0 تبليغ

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جبال تورو يتوج بافضل عرض مهرجان السودان المسرحي

 

فاز العرض المسرحي “جبال تورو” لفرقة الأجاويد الكوميدية بجائزة أفضل عرض متكامل في الدورة الثانية لمهرجان السودان الوطني للمسرح التي أسدل الستار عليها، الجمعة الماضية، وفاز بجائزة أفضل ممثل أبو بكر فيصل عن دوره في مسرحية “في اي بي” بينما ذهبت جائزة أفضل ممثلة مناصفة إلى هبة الرحمن عبدالرحمن عن دورها في مسرحية جبال تورو، ونضال يحيى إسحاق عن دورهافي مسرحية “سيد الرصة”

 

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كما منحت لجنة التحكيم بحسب صحيفة الدار، جائزة الاخراج مناصفة لعبد الإله محمد المهدي عن مسرحية سيد الرصة” وعمر عقال عن مسرحية “جبال تورو”. وحصل على جائزة أفضل موسيقي لعرض مسرحي مهاب معتصم وولاء الماحي عن مسرحية (زنزانة 89) لفرقة أهالينا.

الخرطوم: (أخبار الخليج 365)

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