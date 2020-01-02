وفاة الاعلامية ( نجوى قاسم) وهذا ما تمنّته ليلة رأس السنة

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التاريخ: 02-يناير-2020
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توفيت صباح اليوم الخميس الإعلامية في قناة “العربية” نجوى قاسم بعد ما “سكت قلبها داخل منزلها في دبي”، وذلك بحسب ما أعلنت رفيقتها وزميلتها ديانا مقلد.
ونعت الإعلامية ديانا مقلد في تغريدة على حسابها عبر “تويتر” قاسم التي توفيت عن عمر ناهز الـ 52 عامًا، مشيرةً، الى أنّ “نجوى رفيقة البدايات في التسعينيات، سكت قلبها في منزلها في دبي”.
وكانت قاسم قد نشرت في آخر تغريدة لها على تويتر يوم 31 كانون الاول: “يا رب عام خير على الجميع، يا رب يا رب يا رب احفظ بلادنا وعينك على لبنان”.
وتعد نجوى قاسم من اشهر المذيعات العربيات وغطت على مدى سنوات طويلة أخبار الحروب في أفغانستان والعراق ولبنان، وعملت 11 عاماً لحساب تلفزيون المستقبل اللبناني قبل أن تنتقل إلى قناة العربية في عام 2004.
وفي عام 2011 تم اختيارها بين أقوى مئة سيدة في العالم العربي من قبل مجلة “أريبيان بزنس”، و حصلت في عام 2012 على جائزة مؤسسة مي شدياق للإبداع التلفزيوني.
الخرطوم (أخبار الخليج 365)
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