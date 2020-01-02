المطرب صلاح ولي.. سعيد بخوض مجال الدراما

الفنان الشاب صلاح ولي ابدى مدى سعادته الكبيرة لخوضه مجال التمثيل لاول مرة في مسرحية “في اي بي” والتي جرى عرضها امس الاول بالمسرح القومي ضمن فعاليات مسرح السودان الذي يأتي برعاية دولة الامارات العربية المتحدة.

ويشارك خلاله بحسب صحيفة الدار عدد من الممثلين من كافة انحاء الوطن العربي، وقال ولي انه شارك في العرض المسرحي برفقة عمالقة من نجوم الدراما السودانية.

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الخرطوم: (أخبار الخليج 365)