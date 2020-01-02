الفنان الشاب صلاح ولي ابدى مدى سعادته الكبيرة لخوضه مجال التمثيل لاول مرة في مسرحية “في اي بي” والتي جرى عرضها امس الاول بالمسرح القومي ضمن فعاليات مسرح السودان الذي يأتي برعاية دولة الامارات العربية المتحدة.
ويشارك خلاله بحسب صحيفة الدار عدد من الممثلين من كافة انحاء الوطن العربي، وقال ولي انه شارك في العرض المسرحي برفقة عمالقة من نجوم الدراما السودانية.
الخرطوم: (أخبار الخليج 365)
كانت هذه تفاصيل خبر المطرب صلاح ولي.. سعيد بخوض مجال الدراما لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على كوش نيوز وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.