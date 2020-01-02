توقيف شاب اعتدى على آخر بسبب فوز الهلال على النجم الساحلي

نقاش حاد دار بين شابين على خلفية فوز الهلال الأخير على النجم الساحلي في عقر داره، وانتهى النقاش بين الطرفين بأن انهال المتهم على خصمه بضربه بطوبة بلوك في رأسه مسبباً له الأذى الجسيم وذلك عندما زعم المجني عليه بأن فوز الهلال جاء نتيجة ممارسته للدجل والشعوذة والاستعانة بدجالين في تحقيق النصر عن طريق (الأناطين) والبخرات.

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وبحسب صحيفة آخر لحظة، تم اسعاف المجني عليه لتلقي العلاج بالمستشفى وهو فاقد للوعي، وألقت الشرطة القبض على المتهم بموجب بلاغ تحت المادة (139) والمتعلقة بتسبيب الأذى الجسيم وتم وضعه رهن التحقيق.

الخرطوم (أخبار الخليج 365)