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الحكومة: لا اتجاه لإغلاق المدارس الدينية

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التاريخ: 02-يناير-2020

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الحكومة: لا اتجاه لإغلاق المدارس الدينية

أكد وزير الشؤون الدينية والأوقاف نصر الدين مفرح بأنه لم يصدر قرار بإغلاق المدارس الدينية مستثنياً مدارس الكمبوني الانجيلية وجزم أن الحديث عن ذلك غير صحيح وشائعة.

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وذكر مفرح في تعميم صحفي بحسب صحيفة آخر لحظة أمس، أنه لا يمكن لعاقل أن يتخذ قراراً مشابه، واتهم جهات – لم يسمها – بالسعي لاشعال نار الفتنة، مؤكداً إن انتشار الخبر لم يكن بالصدفة، وجزم مفرح بأنه لا يوجد توجه حكومي لإغلاق المدارس الدينية.

الخرطوم (أخبار الخليج 365)

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