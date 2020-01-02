قوة نظامية تقتحم غرفة “البشير” بكوبر وتقطع عنه الاتصال

علمت مصادر، أن قوة نظامية زارت أمس سجن كوبر برفقة فريق مختص في مجال تقنية الاتصالات والهواتف، وقامت بتفتيش غرف معتقلي النظام السابق للتأكد من فعالية جهاز التشويش على هواتفهم الذي تم تركيبه مؤخراً بالسجن.

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وبحسب صحيفة آخر لحظة، فإن عمليات التفتيش طالت الرئيس السابق البشير، وإن القوة النظامية اطمأنت على فعالية الجهاز وقطع خدمة الاتصال خاصة في محيط تواجد الرئيس السابق البشير والذي أصبح بفعل التشويش على هواتفه منقطعاً عن العالم الخارجي.

الخرطوم (أخبار الخليج 365)