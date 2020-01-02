السجن الاتحادي يستقبل محكومي أحمد الخير

استقبل السجن الاتحادي بالامس المحكومين التسعة وعشرين في قضية مقتل المعلم أحمد الخير وذلك بعد ادانتهم تحت المادة “130” من القانون الجنائي وتوقيع عقوبة الاعدام على “29” والسجن على اثنين وتبرئة البقية برئاسة مولانا الصادق عبد الرحمن بمجمع المحاكم بام درمان وكان مئات المواطنين قد تابعوا جلسة النطق بالحكم وحضور اعداد كبيرة من ولاية كسلا ومنطقة خشم القربية وعطبرة وجهات اخرى.

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وبحسب صحيفة الدار، فقد كانت اعداد كبيرة من المواطنين قد تابعت اجراءات المحاكمة من خلال شاشات العرض التي تم نصبها بالمواقع القريبة من ساحة المحكمة بام درمان ليتم رفع اوراق البلاغ لمحكمة الاستئنافات بام درمان.

الخرطوم: (أخبار الخليج 365)