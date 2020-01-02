ملكة بريطانيا تهنئ الشعب السوداني باليوم الوطني

الخميس 2 يناير 2020

هنأت ملكة بريطانيا الملكة إليزابيث الثانية الشعب السوداني بمناسبة الاحتفال باليوم الوطني.



ونقلت السفارة البريطانية في السودان، عن الملكة اليزابيث قولها: "إنه من دواعي سروري، أن أتقدم بالتهنئة لشعب السودان بمناسبة حلول اليوم الوطني، بعد عام من التغيير الكبير"، مضيفة: "أبعث إليكم أطيب تمنياتي بالسعادة والازدهار في العام المقبل".

ومن جانبها، هنأت أسرة السفارة البريطانية في الخرطوم، الشعب السوداني، بمناسبة حلول عيد الميلاد المجيد.