كفانا لهثا خلف مشاطيب الهلال يا مريخ..!!.. بقلم محمد كامل سعيد

شهاب محمد - الخرطوم - الخليج 365:

* تنطلق اليوم الخميس فترة تنقلات وتسجيلات اللاعبين الشتوية وتستمر لاسبوع حيث تسعى الاندية لتدعيم صفوفها استعدادا للنصف الثاني من الموسم الحالي.. ولان المريخ لا يشارك في بطولة خارجية وسيكتفي بالاجتهاد لاجل الاحتفاظ بلقب الدوري الممتاز فاننا نحلم بان يبدل المجلس الشرعي سياسته الموروثة المعتمدة على اللهث خلف مشاطيب الهلال..

* ظل المريخ للاسف ولما يزيد عن العشر سنوات يعتمد بشكل كلي على دعم صفوفه بالتعاقد مع مشاطيب الازرق الذين يتم الاستغناء عن خدماتهم فيسعى الاحمر لضمهم الى الكشوفات بواقع لاعب على الاقل كل ستة اشهر.. ليس اعترافا بما يمكن ان يقدموه من خدمات للفريق وانما لاجل ممارسة التريقة والمكاواة مع الهلالاب..

* الجديد في التسجيلات الرئيسية التي ستنطلق اليوم يتمثل في تراجع دور التجار والسماسرة خلال التسجيلات التي كانت تشهد تحركات مثيرة ومشبوهة عنوانها الاول التربح من اسم الكيان وممارسة تجارة الوهم سواء مع قادة النادي او الجماهير العاشقة.. وبالنظر للاشكالية سنجدها قد تخطت دائرة اللاعبين الوطنيين ووصلت الى المحترفين والمدربين الاجانب..

* المؤسف حقا ان كل مشاطيب الهلال الذين اتتقلوا الى الكشف الاحمر لم يضعوا اي بصمة لا على الصعيد المحلي او الافريقي والعربي.. ولم تتجاوز حدود تاثيراتهم محيط الرد على من شطبوهم.. ومقابل ذلك يتحصلون على مبالغ خرافية لتتعمق تاثيراتهم السلبية على جسد الكيان الاحمر في وقت كان بالامكان توظيف تلك المبالغ للشباب والناشئين..

* لقد ظلت السعادة هي السمة التي تميز كل من يرد اسمه في قائمة مشاطيب الهلال لا لشئ سوى لانه سيكون قريبا من التحول فورا للعرضة جنوب وسيجد الترحيب الخرافي والمقابل القياسي من الصحف بصرف النظر عن قيمته الفنية..

* ان الواجب الذي يفرض نفسه علينا وبمجرد اعلان انطلاقة التسجيلات الشتوية اليوم يجبرنا على مطالبة قادة المجلس الشرعي بضرورة وضع حد نهائي لمهزلة اللهث المتواصل خلف مشاطيب الهلال والشروع في تنفيذ السياسة التي تم الاعلان عنها قبل اسابيع في اجتماعات رسمي والتي اقر فيها القادة ضرورة الاعتماد على الشباب..

* كفانا لهثا خلف مشاطيب الهلال، الذين لو كان فيهم خير لما غادروا الكشوفات الزرقاء، وعلينا الالتفات الى فرق الشباب الموجودة في النادي ورعايتها بالاهتمام وتوسيع دائرة الاختيار لتشمل المزيد من المواهب الذين يملكون المقدرة والاستطاعة في حمل الراية والدفاع عن الشعار بكل الحب والولاء والاخلاص والعطاء لسنوات وسنوات..

* والسؤال المحوري الملح هنا يتمثل في ماذا استفاد المريخ من عشرات المشاطيب الزرق بعد ما تعاقد معهم بالمليارات غير التريقة التي مارسها التجار ومكاواتهم للهلالاب.. اما داخل الملعب فان المحصلة كانت صفرا كبيرا.. وكيف لا تكون صفرا ودافع المشطوب من الهلال وبعد الانتقال للمريخ لايتعدى الرد على من شطبوه..؟!

* اللهث خلف مشاطيب الهلال بدا منذ سنوات وتواصل بتناغم غريب ولم يتوقف عند اللاعب الوطني فحسب بل تعداه الى الاجانب والمدربين حيث لهف تراوري وكلتشي وغيرهما من المدربين مبالغ خرافية كان بالامكان ان تعود على فريق الكرة بمكاسب اكبر لو انها وظفت ووجهت لصالح رعاية الشباب والصغار في النادي..

* الان يضم كشف المريخ سبعة مشاطبب من الهلال بداية من التاج ابراهيم وبكري ومحمد عبد الرحمن، ومرورا بالصيني وانتهاء بنيلسون ومحمود ام بدة وشلش.. ولا يزال في السكة حسين الجريف.. ذلك الوضع الحزين لا يشرف المريخ ابدا لانه حول الاحمر الى مستودع لضم كل من انتهت صلاحيته..!* ورغم ان الخسائر المريخية ظلت تتضاعف في وجود كوتة المشاطيب ولم يغادر الاحمر دائرة السقوط من الدور التمهيدي، وادمانه الجلوس على وصافة اكبر بطولة داخل البلاد الا ان احد من عقلاء النادي لم يفكر في الاعتراف بسلبية تلك السياسة الفاشلة التي لا تزال تفرض نفسها على الكيان ووسط ضمت قاتل من جانب عقلاء النادي..

* المنطق يؤكد ان بداية تصحيح الاوضاع في النادي الاحمر نبدا من وضع حد نهائي لتلك الفوضى التي تغلغلت في جسد المريخ وظلت تنخر فيه منذ سنوات والتحول من التفكير السطحي الى التحرك العملي لبناء المستقبل باسلوب يخدم الكيان ويعبد له سكة العودة لطريق الامجاد والتفرد والتميز والانجازات التي فتحت له باب الفوز بمانديلا.

* تخريمة اولى: اعلان الهلال نيته اعارة صهيب الثعلب الى احد الاندية السعودية اعاد الى ذهني ما قاله الكاردينال على لسان المدرب السنغالي لامينا زالذي اشار فيه الى ان المدرب نداي طالب بابعاد شيبوب وصهيب لانهما لا يخدمان مصلحة الفريق وكان ذلك المطلب هو سبب الاستغناء عن المدرب القدير صائد البطولات..

* تخريمة ثانية: ورد لي ما يفيد باممانية شطب الهلال لفارس عبد الله من الكشوفات في ظل عدم اقتناع صدقي به واقتراب عودة كابو من الاعارة.. لكن السؤال المهم هنا هل نسمع عن انتقال فارس للمريخ..؟! (والله ممكن)..!!

* تخريمة ثالثة: تاني بنكرر وبنعيد.. مرت الايام.. كالخيال احلام.. ولا زلنا في انتظار نتيجة شكوى المريخ التي تقدم بها الى كاس في قصة مريخ الفاشر واوهم بها البعض عشاق الكيان واكدوا لهم انها (مربوحة) واقنعوهم بان السراب انما هو في الاصل ماء وماء حقيقي كمان..!!