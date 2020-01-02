(الثعلب) موهبة لم يستفد منها الهلال ..!!.. بقلم محمد عثمان بلل

شهاب محمد - الخرطوم - الخليج 365:

• لا يختلف أحد على موهبة صهيب (الثعلب) نجم الهلال.

• هذا اللاعب يملك إمكانيات فنية كبيرة .. وإن تفجرت جزء منها فإن هناك المزيد لم يُكشف عنه بعد.

• قدم نفسه أفضل ما يكون خلال الفترات (المتقطعة) .. التي ظهر بها في المباريات الرسمية مع الهلال.

• وخبر رحيله عن الديار الزرقاء المفاجىء وإنتقاله لأحد الأندية السعودية .. تسبب في حسرة وسط عدد من جماهير الهلال.

• لم يتوقع أحد ذهاب (الثعلب) .. في الوقت الذي كان ينتظر منه الأنصار ظهوره في الفترة القادمة.

• أود توجيه سؤال مهم لإدارة الهلال .. والأجهزة الفنية التي تعاقبت على تدريب الازرق .. من هو اللاعب الذي يملك نصف موهبة (الثعلب) من الموجودين في كشف الفريق الحالي.

• وهل (الثعلب) ليس بتلك القيمة الفنية .. حتي يوافق مجلس الهلال على اطلاق سراحه فوراً .. في الوقت الذي ظل يرفض فيه عروضا خارجية جاءت لعدد من اللاعبين .. بحجة ان الوقت غير مناسب لذلك.

• موهبته لا غبار عليها .. ويكفي كل من شاهده .. يتجول في الملاعب الخضراء .. إنبهر بمستواه الفني .. واكد انه لاعب صاحب إمكانيات عالية .. والمستقبل امامه حتي يصبح الأفضل ليس داخل السودان فقط .. بل على المستوى الخارجي.

• عموما نتمنى التوفيق للاعب في مسيرته القادمة.

• رحيل (الثعلب) عن الهلال .. لا يختلف كثيرا عن ابتعاد (سيدا).

• هكذا حال المواهب الكروية.

((صمت اخير))

• رغم كل شي .. نحن الهلال بنريدو جد.