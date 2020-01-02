كميات كبيرة من الأبل والذهب والسمسم تهرب عن طريق مصر….

الخليج 365:

كشفت مصادر موثوقة بقطاع الثروة الحيوانية عن نشاط واسع لعمليات تهريب الإبل والمحاصيل الزراعية عبر الحدود السودانية المصرية .

وقالت إن هناك شبكات داخل مصر والسودان تعمل بشكل منسق في عمليات التهريب.

وقدرت المصادر التي تحدثت لـ (سودان تربيون) كميات الإبل المهربة يوميا بنحو 500 -700 رأس فيما تدخل أعداد كبيرة من الشاحنات المحملة بالسمسم والفول السوداني إلى جانب بعض سبائك الذهب المهربة بين تلك الشحنات إلى مصر.واشارت الى ضياع عائدات تقدر بملايين الدولارات على خزينة الدولة بسبب نشاط شبكات التهريب بين البلدين.وقالت المصادر إن شبكات التهريب تتقاضي مبالغ طائلة نظير دخول الإبل إلى مصر تبلغ حوالي 20 ألف جنيه عن كل رأس بعد أن ارتفعت خلال الفترة الماضية من ١٠ الاف جنيه لاتساع عمليات التهريب.وأكدت أن بعض المصدرين يلجأون الى استئجار السجلات وتغيير وجهة شحنات الصادر من جده وتهريبها الى مصر خاصة في المحصولات الزراعية كالسمسم والفول.