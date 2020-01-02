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الخليج 365:
فجعت منطقة السروجية ببحري بجريمة قتل في حق الطفل الذي ظل مختفياً لمدة تسعة أيام أحمد عثمان موسى حيث وجدت جثته طافية بمنطقة الكباشي شمال بحري مساء أمس الأول الثلاثاء بعد أن علمت الأسرة بالأمر من اتصال هاتفي بوالد الطفل من قسم شرطة السليت .
و وجدت دورية للدفاع المدني الجثة بمنطقة الكباشي ، فيما تم دفن جثمان الطفل القتيل نهار أمس الأربعاء بعد بدء عملية التشريح وانتهاء تقرير شرطة مسرح الحادث وقال والد الطفل عثمان انهم فقدوا الطفل منذ ظهيرة الإثنين قبل الماضي وظلوا يبحثون عنه في كل المناطق حول السروجية وفتحوا بلاغات في منطقة الكباشي ونيابة الأسرة والطفل حتى مساء أمس الأول .
وأكد تقرير مسرح الحادث وجود آثار اعتداء على جسد الطفل القتيل حيث ظهرت ضربة في مؤخرة الرأس وكسر في اليد واشار والد الطفل القتيل ستظهر نتيجة إثبات هل تعرض الطفل الى عملية اغتصاب أم لا بعد اكتمال تقرير التشريح خلال الأيام القادمة .
كانت هذه تفاصيل خبر العثور على جثة الطفل المفقود ( أحمد عثمان) طافية على النيل بالكباشي… لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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