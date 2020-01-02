مطلوب إنتاج و تمويل داخلي.. بقلم جلال الدين ابراهيم

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شهاب محمد - الخرطوم - الخليج 365:
في بلادنا لا قيمة لمن ينتج ، ولا قيمة للصادقين ، ولا قيمة لأهل الخبرات والمعرفة في معظم المجالات ، ولا قيمة لأهل العلوم التطبقية بصفة خاصة ( بينما هم في كل دول العالم هم عقول الانتاج الفعلي ) ،، ويتم تحريك كل شيء بالواسطة ، ويتم تحريك معظم المناصب العامة بالمعرفة ، وبالمحاصصات ، ومقام أهل الخبرة الفعلية ( ان تهاجر في احسن الاحوال وتبني دول الاخرين ) بينما ينعق الغراب في بلادنا من الناحية الإنتاجية ،، ويصبح الناتج القومي لا يساوي ما تصرفه إحدى دول الخليج على ( مؤسسات الترفيه ) .
(السمسرة ) أصبحت هي وسيلة كسب العيش الأولى في بلاد حباها الله بكل أنواع النعم وأرضاً تجود بكل الخيرات ، زراعة ومعادن ومياه ، وشعبها جائع وعاطل ، وتحاصره الأمراض من كل الاتجاهات ، والرعب الأكبر أصبح في حالة الانهيار الاقتصادي المتسارع .
بالأمس نشر خبر إن شركة الفاخر قامت بتصدير أول صادر ذهب لها ،(ونشر الخبر على إنه إنجاز أسطوري) ، بينما الكمية المصدرة لا تصل حتى إلى ( ربع طن ) ، وحتى مع وعد الشركة أن تقوم بتصدير( 300 كيلو) يوم الخميس والسبت والأحد بواقع 100 كيلو في كل يوم ، وهذا خبر يطمئن بإن هنالك فرصة بأن تقوم شركات متعددة بنفس ما قامت به شركة الفاخر ويتم هبوط سعر الدولار مقابل الجنيه في مقبل الأيام .
البلاد حالياً في ( ورطة ) حقيقة ، تحتاج لأبسط مقومات التمويل للوقود وللقمح وللدواء، فالسنة المالية إنطلقت ويفترض أن يتم الصرف منذ الأمس بموجب ميزانية 2020 م ، ولكن هل هنالك احتياطي مالي بالعملة الصعبة حتى تستطيع البلاد أن تتجاوز فترة ( الثلاثة شهور الأولى – أو ربع سنة الأولى ) .
ولقد علمنا بأن اصدقاء السودان طلعوا (مجرد خصوم للسودان ) فليس بينهم من ساهم بأن يساعد السودان فعلاً ، والكل أصبح ينظر للسودان بأن المساعدات لن تصبح ممكنة إلا في شهر (إبرايل) وشهرإبريل هو في نفسه شهر ( كذبة إبريل عالمياً ) ، ومن يرتقب المساعدة منهم فهو متوهم .
لذا أعتقد هنالك ضيق حالياً مطلوب تضافر الجهود بين رجال الأعمال السودانيين في المقام الأول أن يتم تمويل بعض احتياجات البلاد في الثلاثة شهور الأولى إلى أن يأتي توقيت ( رفع الدعم ) ، فلا مانع من إجراء مصالحات وطنية بين مكونات رجال الأعمال المختلفة ، بمن فيهم رجال الأعمال التابعين للتيار الإسلامي وأن تتوقف حكومة السيد حمدوك ومجموعة (قحت ) من عمليات الإقصاء وتوقف عمليات ( تمكين اليسار) والتي تقوم بها حالياً ، فهي تضر بالبلاد في المرحلة الحالية.
كما على الدولة أن تخفض المنصرفات للحد الأدنى ، وان تعتمد على أبسط وأقل المنصرفات الممكنة في الفترة الحالية حتى تتجاوز البلاد هذا ربع السنة الكابوس في تقديري حسب ما تابعت في عرض مقتطفات من الميزانية ، فالربع الأول من السنة المالية ( 2020 م ) هو الامتحان الحقيقي لكفاءة الحكومة الانتقالية في تأمين احتياجات البلاد من المواد الضرورية والعاجلة وهي حسب التالي :-
1- تمويل القمح
2- تمويل المحروقات والوقود
3- تمويلات الدواء (وخاصة الأدوية المنقذة للحياة )
4- تمويلات لقطع الغيار
5- تمويلات التحضيرات الزراعية
هذه النقاط الخمس هي أساسيات ما يجب أن توفره الحكومة في ربع السنة الأولى من السنة المالية الحالية 2020 وبدون أية مساعدة من أية دولة مرتقبة ، فالثابت بأن البعض ( وخاصة دول الخليج) حجبوا إمكانية تقديم أية مساعدة حالياً ، كما أن المجموعة التي أطلق عليها اسم ( أصدقاء السودان ) إنكشف أمرهم بإنهم (لهم أجندة) وقد تحقق لهم بعض تلك الأجندة في عملية الاعتراف بتحمل المسئولية عن حادثة المدمرة ( كول ) وحاثة السفارات الإرهابية ، ووقعنا في فخ (أصدقاء السودان ).
لذا نناشد كافة الشعب بأن الكل يهتم بالإنتاج ، والكل يهتم بتجويد الإنتاج ،فإن البلاد حالياً تحتاج لوقفة كافة أبناء البلاد من المخلصين منهم بصفة خاصة، وإن فشلت البلاد في المرحلة القادمة عن الإيفاء بالضروريات ( لا سمح الله ) في ربع السنة الأولى من العام 2020 م سوف يجيّر في مقام فشل كل فرد من أفراد الشعب إن كان بإمكانه أن يساهم في المساعدة وبخل بها خاصة ( رجال الأعمال) أصحاب المقدرات المالية الكبيرة .
كانت هذه تفاصيل خبر مطلوب إنتاج و تمويل داخلي.. بقلم جلال الدين ابراهيم لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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