مطلوب إنتاج و تمويل داخلي.. بقلم جلال الدين ابراهيم

شهاب محمد - الخرطوم - الخليج 365:

في بلادنا لا قيمة لمن ينتج ، ولا قيمة للصادقين ، ولا قيمة لأهل الخبرات والمعرفة في معظم المجالات ، ولا قيمة لأهل العلوم التطبقية بصفة خاصة ( بينما هم في كل دول العالم هم عقول الانتاج الفعلي ) ،، ويتم تحريك كل شيء بالواسطة ، ويتم تحريك معظم المناصب العامة بالمعرفة ، وبالمحاصصات ، ومقام أهل الخبرة الفعلية ( ان تهاجر في احسن الاحوال وتبني دول الاخرين ) بينما ينعق الغراب في بلادنا من الناحية الإنتاجية ،، ويصبح الناتج القومي لا يساوي ما تصرفه إحدى دول الخليج على ( مؤسسات الترفيه ) .

(السمسرة ) أصبحت هي وسيلة كسب العيش الأولى في بلاد حباها الله بكل أنواع النعم وأرضاً تجود بكل الخيرات ، زراعة ومعادن ومياه ، وشعبها جائع وعاطل ، وتحاصره الأمراض من كل الاتجاهات ، والرعب الأكبر أصبح في حالة الانهيار الاقتصادي المتسارع .

بالأمس نشر خبر إن شركة الفاخر قامت بتصدير أول صادر ذهب لها ،(ونشر الخبر على إنه إنجاز أسطوري) ، بينما الكمية المصدرة لا تصل حتى إلى ( ربع طن ) ، وحتى مع وعد الشركة أن تقوم بتصدير( 300 كيلو) يوم الخميس والسبت والأحد بواقع 100 كيلو في كل يوم ، وهذا خبر يطمئن بإن هنالك فرصة بأن تقوم شركات متعددة بنفس ما قامت به شركة الفاخر ويتم هبوط سعر الدولار مقابل الجنيه في مقبل الأيام .

البلاد حالياً في ( ورطة ) حقيقة ، تحتاج لأبسط مقومات التمويل للوقود وللقمح وللدواء، فالسنة المالية إنطلقت ويفترض أن يتم الصرف منذ الأمس بموجب ميزانية 2020 م ، ولكن هل هنالك احتياطي مالي بالعملة الصعبة حتى تستطيع البلاد أن تتجاوز فترة ( الثلاثة شهور الأولى – أو ربع سنة الأولى ) .

ولقد علمنا بأن اصدقاء السودان طلعوا (مجرد خصوم للسودان ) فليس بينهم من ساهم بأن يساعد السودان فعلاً ، والكل أصبح ينظر للسودان بأن المساعدات لن تصبح ممكنة إلا في شهر (إبرايل) وشهرإبريل هو في نفسه شهر ( كذبة إبريل عالمياً ) ، ومن يرتقب المساعدة منهم فهو متوهم .

لذا أعتقد هنالك ضيق حالياً مطلوب تضافر الجهود بين رجال الأعمال السودانيين في المقام الأول أن يتم تمويل بعض احتياجات البلاد في الثلاثة شهور الأولى إلى أن يأتي توقيت ( رفع الدعم ) ، فلا مانع من إجراء مصالحات وطنية بين مكونات رجال الأعمال المختلفة ، بمن فيهم رجال الأعمال التابعين للتيار الإسلامي وأن تتوقف حكومة السيد حمدوك ومجموعة (قحت ) من عمليات الإقصاء وتوقف عمليات ( تمكين اليسار) والتي تقوم بها حالياً ، فهي تضر بالبلاد في المرحلة الحالية.

كما على الدولة أن تخفض المنصرفات للحد الأدنى ، وان تعتمد على أبسط وأقل المنصرفات الممكنة في الفترة الحالية حتى تتجاوز البلاد هذا ربع السنة الكابوس في تقديري حسب ما تابعت في عرض مقتطفات من الميزانية ، فالربع الأول من السنة المالية ( 2020 م ) هو الامتحان الحقيقي لكفاءة الحكومة الانتقالية في تأمين احتياجات البلاد من المواد الضرورية والعاجلة وهي حسب التالي :-

1- تمويل القمح

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2- تمويل المحروقات والوقود

3- تمويلات الدواء (وخاصة الأدوية المنقذة للحياة )

4- تمويلات لقطع الغيار

5- تمويلات التحضيرات الزراعية

هذه النقاط الخمس هي أساسيات ما يجب أن توفره الحكومة في ربع السنة الأولى من السنة المالية الحالية 2020 وبدون أية مساعدة من أية دولة مرتقبة ، فالثابت بأن البعض ( وخاصة دول الخليج) حجبوا إمكانية تقديم أية مساعدة حالياً ، كما أن المجموعة التي أطلق عليها اسم ( أصدقاء السودان ) إنكشف أمرهم بإنهم (لهم أجندة) وقد تحقق لهم بعض تلك الأجندة في عملية الاعتراف بتحمل المسئولية عن حادثة المدمرة ( كول ) وحاثة السفارات الإرهابية ، ووقعنا في فخ (أصدقاء السودان ).

لذا نناشد كافة الشعب بأن الكل يهتم بالإنتاج ، والكل يهتم بتجويد الإنتاج ،فإن البلاد حالياً تحتاج لوقفة كافة أبناء البلاد من المخلصين منهم بصفة خاصة، وإن فشلت البلاد في المرحلة القادمة عن الإيفاء بالضروريات ( لا سمح الله ) في ربع السنة الأولى من العام 2020 م سوف يجيّر في مقام فشل كل فرد من أفراد الشعب إن كان بإمكانه أن يساهم في المساعدة وبخل بها خاصة ( رجال الأعمال) أصحاب المقدرات المالية الكبيرة .