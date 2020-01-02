تفاصيل جديدة في قضية مدير مصرف الساحل والصحراء…..

الخليج 365:

برأت محكمة جنايات جرائم الفساد ومخالفات المال العام برئاسة مولانا رافع محمد عبد النور ثلاثة متهمين من تهمة مخالفة قانون النقد الأجنبي بجانب تهمة التلاعب في أموال خاصة لاستيراد الأدوية، وقضت المحكمة بإطلاق سراح (الثلاثة) المبرئين وهم مدير مصرف الساحل والصحراء بالخرطوم، ومديري شركتين، يذكر أن وقائع هيئة الاتهام الأولية والتي قدمتها لجنة التحري في بلاغات الأدوية كانت قد وجهت الاتهام إلى (الثلاثة) أشخاص بالحصول على مبالغ من حصيلة الصادر ال(١٠ ٪) والتي خصصها بنك السودان المركزي لاستيراد الدواء من الخارج، ووظفوا المبلغ بخلاف مواجهات البنك المركزي، وقضت المحكمة ببراءة مدير مصرف الساحل والصحراء والمتهمين الآخرين من التهم الموجهة، وفي سياق متصل أرجأت محكمة جنايات الخرطوم وسط المختصة بمحاكمة (14) متهما في قضية شركات الادوية الوهمية جلسة النطق بالحكم لعدم اكتمال صياغة القرار، وحددت المحكمة نهاية يناير المقبل للنطق بالحكم في القضية.